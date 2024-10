Brugnaro: «Comprate casa in via Piave, non ve ne pentirete. Questa zona rinascerà» (Di sabato 12 ottobre 2024) MESTRE - Seconda «passeggiata per la sicurezza» del sindaco per le strade della città. Dopo quella della notte precedente, Luigi Brugnaro ha continuato il suo tour al parco Ilgazzettino.it - Brugnaro: «Comprate casa in via Piave, non ve ne pentirete. Questa zona rinascerà» Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) MESTRE - Seconda «passeggiata per la sicurezza» del sindaco per le strade della città. Dopo quella della notte precedente, Luigiha continuato il suo tour al parco

