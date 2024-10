Bosco sacrificato in via Curtatone. Tredici comitati bocciano la scuola (Di sabato 12 ottobre 2024) Sono Tredici sigle tra comitati di cittadini e associazioni ambientaliste ad aver sottoscritto un documento in cui ribadiscono la loro contrarietà alla realizzazione del nuovo polo scolastico in via Curtatone, ma anche sottolineano l’importanza del dialogo e del confronto con i cittadini, che sono mancati invece da parte dell’amministrazione comunale per il progetto della nuova struttura. Legambiente Ticino, Legambiente BustoVerde, Legambiente Gallarate, Italia Nostra Varese, Uni.Co. Ilgiorno.it - Bosco sacrificato in via Curtatone. Tredici comitati bocciano la scuola Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sonosigle tradi cittadini e associazioni ambientaliste ad aver sottoscritto un documento in cui ribadiscono la loro contrarietà alla realizzazione del nuovo polo scolastico in via, ma anche sottolineano l’importanza del dialogo e del confronto con i cittadini, che sono mancati invece da parte dell’amministrazione comunale per il progetto della nuova struttura. Legambiente Ticino, Legambiente BustoVerde, Legambiente Gallarate, Italia Nostra Varese, Uni.Co.

