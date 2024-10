Blitz sindaco di Londa in banca: accordo per sportello bancomat (Di sabato 12 ottobre 2024) Londa – Blitz sindaco in banca a Londa: accordo per bancomat Blitz sindaco in banca a Londa, è finita la protesta di Tommaso Cuoretti, sindaco di Londa, comune fiorentino, che venerdì 11 ottobre si era barricato in banca. Per protestare contro la chiusura dell’unica filiale della cittadina toscana, nemmeno duemila abitanti, che fa parte della Comunità montana Montagna Fiorentina. Cuoretti, con tanto di fascia istituzionale, era entrato in filiale e aveva comunicato la decisione di non uscire dall’istituto bancario all’orario di chiusura. Il sindaco di Londa racconta via social dopo il suo Blitz di protesta: “Ho deciso di uscire dalla filiale della Crf dopo un lungo colloquio con il direttore regionale Tito Nocentini. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di sabato 12 ottobre 2024)inperin, è finita la protesta di Tommaso Cuoretti,di, comune fiorentino, che venerdì 11 ottobre si era barricato in. Per protestare contro la chiusura dell’unica filiale della cittadina toscana, nemmeno duemila abitanti, che fa parte della Comunità montana Montagna Fiorentina. Cuoretti, con tanto di fascia istituzionale, era entrato in filiale e aveva comunicato la decisione di non uscire dall’istitutorio all’orario di chiusura. Ildiracconta via social dopo il suodi protesta: “Ho deciso di uscire dalla filiale della Crf dopo un lungo colloquio con il direttore regionale Tito Nocentini.

