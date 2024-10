Bangladesh, sicurezza rafforzata per festival induista Durga Puja (Di sabato 12 ottobre 2024) sicurezza rafforzata a Dacca in Bangladesh in occasione del più grande festival induista nel Paese, il Durga Puja, a causa delle crescenti tensioni tra la comunità induista e quella musulmana. Gli induisti, che costituiscono circa l’8% della popolazione del Paese, hanno segnalato vandalismo, violenza e intimidazioni: dopo la rivolta guidata dagli studenti che ha portato alla destituzione dell’ex primo ministro Sheikh Hasina, il leader attuale ad interim del Paese, il premio Nobel Mohammed Yunus, ha affrontato serie difficoltà nel mantenere l’ordine pubblico. Le comunità minoritarie hanno accusato il governo guidato da Yunus di non averle protette adeguatamente, e secondo alcuni rapporti, i gruppi islamisti più radicali stanno acquisendo sempre più influenza politica e visibilità dopo la caduta di Hasina. Lapresse.it - Bangladesh, sicurezza rafforzata per festival induista Durga Puja Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 12 ottobre 2024)a Dacca inin occasione del più grandenel Paese, il, a causa delle crescenti tensioni tra la comunitàe quella musulmana. Gli induisti, che costituiscono circa l’8% della popolazione del Paese, hanno segnalato vandalismo, violenza e intimidazioni: dopo la rivolta guidata dagli studenti che ha portato alla destituzione dell’ex primo ministro Sheikh Hasina, il leader attuale ad interim del Paese, il premio Nobel Mohammed Yunus, ha affrontato serie difficoltà nel mantenere l’ordine pubblico. Le comunità minoritarie hanno accusato il governo guidato da Yunus di non averle protette adeguatamente, e secondo alcuni rapporti, i gruppi islamisti più radicali stanno acquisendo sempre più influenza politica e visibilità dopo la caduta di Hasina.

