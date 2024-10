Bergamonews.it - Ballando, Gabriella Ferri, Tu si que vales o L’era glaciale? La tv del 12 ottobre

(Di sabato 12 ottobre 2024) Per la prima serata in tv, sabato 12, su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “con le Stelle”, condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Il programma vede protagonisti 13 personaggi Vip che impareranno l’arte del ballo in coppia con i maestri professionisti. I ballerini per una notte saranno la conduttrice televisiva Benedetta Parodi con suo marito, il giornalista Fabio Caressa. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Conseguenze”: il camionista Tim Baker viene ucciso e due membri dei Long Island Vandals rubano il furgone con cui stava trasportando un reagente farmaceutico utilizzato per produrre Fentanyl. RaiTre alle 21.15 proporrà il documentario “”. Passionale, generosa, affascinante, una grande personalità e una vita dolorosa.