Superguidatv.it - Ballando con le stelle 2024, stasera su Rai1: anticipazioni della puntata del 12 ottobre

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Tutto pronto per una nuovadicon le, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su. Ecco tutte leterzadi, sabato 12sucon le, la secondadi sabato 12su: ospiti e ballerino per una notte Sabato 12dalle ore 20.35 va in onda la terzadicon le, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci affiancata come sempre da Paolo Belli. Dopo il boom di ascoltiprimache ha registrato 3.300.000 spettatori, con il 25.6% di share battendo il “rivale” Tu si que vales su Canale 5, Milly Carlucci è pronta ad accendere nuovamente i riflettori sulla pista di “con le” con una nuova imperdibile