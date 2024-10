Al via il montaggio degli pneumatici invernali (Di sabato 12 ottobre 2024) A partire da martedì 15 ottobre, sarà possibile montare gli pneumatici invernali sui veicoli, con un mese di tempo per effettuare la sostituzione prima che l'obbligo entri in vigore il 15 novembre. Fino al 15 aprile 2025, come stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sarà Modenatoday.it - Al via il montaggio degli pneumatici invernali Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) A partire da martedì 15 ottobre, sarà possibile montare glisui veicoli, con un mese di tempo per effettuare la sostituzione prima che l'obbligo entri in vigore il 15 novembre. Fino al 15 aprile 2025, come stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sarà

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gomme termiche - torna l'obbligo delle invernali : occasione per controllare gli pneumatici - Ma il nostro rapporto non finisce qui, vogliamo essere un punto di riferimento per ogni problema ma anche per le normali manutenzioni che permettono di garantire così la necessaria sicurezza». Le giornate si fanno più brevi, al mattino l'aria è frizzante ed è ora di accendere il riscaldamento nell'abitacolo. (Lanazione.it)

Pneumatici invernali o Quattro Stagioni? Ecco come fare la scelta giusta - . Se fino a qualche anno le prestazioni delle coperture All Season non erano in grado di competere con le coperture invernali, oggi la situazione è cambiata. Leggi anche: “Io le odio”. Le gomme invernali, infatti, vengono progettate per funzionare al meglio nelle condizioni difficili, come basse temperature e asfalto reso viscido da neve o ghiaccio. (Thesocialpost.it)