Accusato di violenza sessuale su paziente, medico ai domiciliari (Di sabato 12 ottobre 2024) Avrebbe abusato sessualmente di una paziente con gravi deficit mentali mentre era ricoverata in una struttura sanitaria per le lungo degenze Imolaoggi.it - Accusato di violenza sessuale su paziente, medico ai domiciliari Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Avrebbe abusato sessualmente di unacon gravi deficit mentali mentre era ricoverata in una struttura sanitaria per le lungo degenze

