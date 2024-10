Unlimitednews.it - A Chiocci, Pagliara e Vicedomini “Premio Eccellenza Italiana” 2024

(Di sabato 12 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il direttore del Tg1 Gianmarco, l’inviato Rai negli Stati Uniti, Claudioe il giornalista e produttore Pascalsono i vincitori del “”. Ad annunciare i primi tre riconoscimenti del prestigiosoè Massimo Lucidi, presidente dalla Fondazione e-Novation che, venerdì 18 ottobre, al Cafe Milano di Washington DC, organizzerà il gala per l’undicesima edizione. Una tradizione inaugurata nel 2014 insieme ad un’italo-americana, Franco Nuschese, per rendere omaggio al merito di professionisti, imprese e realtà territoriali in prima linea nella promozione internazionale del “Made in Italy”. Professionisti che attraverso il loro impegno contribuiscono quotidianamente ad esaltare la Penisola alimentando tra la gente un sano sentimento di amore per l’Italia.