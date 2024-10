Zelensky oggi dal Papa, poi l’incontro a Berlino con Scholz (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Papa stamani alle 9.30 incontra in Vaticano Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino e il Pontefice hanno già avuto un faccia a faccia in Vaticano il 13 maggio 2023. A giugno scorso si sono quindi visti al G7 in Puglia in occasione di un incontro bilaterale. Il Pontefice è stato più volte invitato Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ilstamani alle 9.30 incontra in Vaticano Volodymyr. Il presidente ucraino e il Pontefice hanno già avuto un faccia a faccia in Vaticano il 13 maggio 2023. A giugno scorso si sono quindi visti al G7 in Puglia in occasione di un incontro bilaterale. Il Pontefice è stato più volte invitato

Zelensky a Roma - bilaterale con Meloni - domani sarà dal Papa. Il saluto dei Lancieri di Montebello (video) - Il leader ucraino è impegnato in questi giorni in un tour delle capitali europee per presentare il suo “Piano per la vittoria”. Lo ha affermato un portavoce di Downing Street citato dal Guardian. Gli Usa e il Regno Unito sembravano pronti a cedere alla richiesta di Kiev il mese scorso, prima del viaggio di Starmer a Washington. (Secoloditalia.it)