ValdarnoCinema Film Festival Stasera il premio Marzocco alla carriera a Marco Tullio Giordana

Arezzo, 11 ottobre 2024 – Sarà il regista milanese Marco Tullio Giordana, autore di cult come "La meglio gioventù" e "I cento passi", a ricevere, questa sera, il premio Marzocco alla carriera. Il regista torna alla quarantaduesima edizione del ValdarnoCinema Film Festival - dove era stato quasi 30 anni fa, nel 1995, per Pasolini – per presentare al pubblico il suo ultimo lavoro, "La vita accanto", e ricevere il premio alla carriera. Il Film, ispirato all'omonimo romanzo di Mariapia Veladiano "La vita accanto" (Einaudi, 2010), è ambientato a Vicenza negli anni compresi tra l'Ottanta e il Duemila. La storia è quella di una ricca e influente famiglia vicentina composta da Maria (Valentina Bellè), dal marito Osvaldo (Paolo Pierobon) e dalla gemella di quest'ultimo, Erminia (Sonia Bergamasco), celeberrima pianista.

Ispirato all'omonimo romanzo di Mariapia Veladiano La vita accanto (Einaudi, 2010), il film è ambientato a Vicenza negli anni compresi tra l'Ottanta e il Duemila. Ma la neonata, per il resto normalissima e anche molto bella, presenta una vistosa macchia purpurea che copre metà del viso. Alle 18 si prosegue con Questi ragazzi cortometraggio in concorso di Renato Chiocca alla presenza del ...

