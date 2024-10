Unifil, Crosetto: "Ritiro delle truppe? Se ne discuterà all'Onu" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Medio Oriente, la provocazione del ministro della Difesa: "Ho detto a Israele, la prossima volta rispondiamo?" Ilgiornale.it - Unifil, Crosetto: "Ritiro delle truppe? Se ne discuterà all'Onu" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Medio Oriente, la provocazione del ministro della Difesa: "Ho detto a Israele, la prossima volta rispondiamo?"

Nuovo attacco alla base italiana Unifil - abbattuti due muri di demarcazione. Crosetto : "Siamo in Libano e ci rimaniamo" - . . Si tratta dunque di un ulteriore. Le basi italiane della missione Unifil nel sud del Libano sono state nuovamente prese di mira dall'esercito israeliano. Secondo qualificate fonti di sicurezza che seguono il dossier e sono in contatto con i vertici della missione dell'Onu, l'attacco è avvenuto alla base 1-31 - già colpita nei giorni scorsi - e sono stati abbattuti due muri di demarcazione ... (Gazzettadelsud.it)

Attacchi a UNIFIL - Crosetto : “Non ci sposteremo dal Libano. Siamo lì e ci rimaniamo” - . "Le forze armate israeliane avevano avvisato UNIFIL, ma ciò non giustifica l'attacco" L'articolo Attacchi a UNIFIL, Crosetto: “Non ci sposteremo dal Libano. Per il ministro della Difesa l'azione militare israeliana rappresenta una violazione del diritto internazionale e delle risoluzioni ONU. mo. (Ildifforme.it)

Unifil - Crosetto : «L’attacco non è un incidente - ma un crimine di guerra. Colpiti mezzi italiani - l’Italia non prende ordini da Israele» - E non si tratta di un incidente, e quindi abbiamo bisogno di spiegazioni formali, reali, nei tempi più rapidi possibili”. Nel frattempo, l’UNIFIL ha mantenuto una presenza costante, ma con limitate capacità di mediazione o intervento nelle azioni militari. L'articolo Unifil, Crosetto: «L’attacco non è un incidente, ma un crimine di guerra. (Thesocialpost.it)