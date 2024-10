Unifil, Crosetto: «L’attacco non è un incidente, ma un crimine di guerra. Colpiti mezzi italiani, l’Italia non prende ordini da Israele» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le forze armate israeliane (IDF) hanno colpito con colpi di artiglieria tre postazioni della Unifil nel sud del Libano, incluso un attacco vicino alla base principale dell’organizzazione a Naqoura. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione nella regione, caratterizzato da intensi scontri tra Israele e il movimento sciita Hezbollah. Cos’è Unifil? La Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) è stata istituita nel 1978 con il compito di monitorare il ritiro delle truppe israeliane dal sud del Libano e ripristinare la pace nella regione. Dopo la guerra tra Israele e Hezbollah del 2006, il mandato dell’Unifil è stato esteso per includere il monitoraggio del cessate il fuoco e il supporto alle forze armate libanesi nel sud del Paese. La missione, composta da oltre 10. Thesocialpost.it - Unifil, Crosetto: «L’attacco non è un incidente, ma un crimine di guerra. Colpiti mezzi italiani, l’Italia non prende ordini da Israele» Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le forze armate israeliane (IDF) hanno colpito con colpi di artiglieria tre postazioni dellanel sud del Libano, incluso un attacco vicino alla base principale dell’organizzazione a Naqoura. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione nella regione, caratterizzato da intensi scontri trae il movimento sciita Hezbollah. Cos’è? La Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano () è stata istituita nel 1978 con il compito di monitorare il ritiro delle truppe israeliane dal sud del Libano e ripristinare la pace nella regione. Dopo latrae Hezbollah del 2006, il mandato dell’è stato esteso per includere il monitoraggio del cessate il fuoco e il supporto alle forze armate libanesi nel sud del Paese. La missione, composta da oltre 10.

