Una bambina su otto al Mondo subisce una violenza prima dei 18 anni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Oltre 370 milioni di ragazze e donne hanno subito stupri o violenze sessuali prima dei 18 anni, una cifra che rappresenta 1 su 8 a livello globale. In vista della Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, l’Unicef ha reso noti i dati allarmanti sulla violenza sessuale che colpisce milioni di giovani donne nel Mondo. Sbircialanotizia.it - Una bambina su otto al Mondo subisce una violenza prima dei 18 anni Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Oltre 370 milioni di ragazze e donne hanno subito stupri o violenze sessualidei 18, una cifra che rappresenta 1 su 8 a livello globale. In vista della Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, l’Unicef ha reso noti i dati allarmanti sullasessuale che colpisce milioni di giovani donne nel

