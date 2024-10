Tennis: Torneo Wuhan. Sabalenka e Gauff in semifinale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Avanti anche Xinyu Wang che attende una fra Paolini e Zheng Wuhan (CINA) - Aryna Sabalenka e Coco Gauff si affronteranno in semifinale al "Dongfeng Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 3.221.715 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Wuhan. Sabalenka e Gauff in semifinale Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Avanti anche Xinyu Wang che attende una fra Paolini e Zheng(CINA) - Arynae Cocosi affronteranno inal "Dongfeng Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 3.221.715 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di

WTA Wuhan - Sabalenka in rimonta - Gauff senza problemi - fuori Pegula - Zheng b. E oggi non era facile in una giornata in cui si sentiva l’odore di upset. Wuhan potrà gustarsi domani i quarti di finale del torneo WTA 1000. J. L. La sua avversaria è però artefice di una sorpresa: per la bielorussa c’è Magdalena Frech, autrice di un successo schiacciante su Beatriz Haddad Maia. (Oasport.it)

WTA Wuhan - Sabalenka - Gauff e Pegula avanti veloce - crollano Navarro e Krejcikova - Tomova 6-1 6-2 B. A. V. E. Haddad Maia b. Potapova 6-2 2-0 RIT. Bene Aryna Sabalenka; la numero 1 del seeding soffre un po’ ma regola Katerina Siniakova con un doppio 6-4, nonostante conceda otto palle break in partita; poco conta quando la sua avversaria ha una seconda così inconsistente da 6/23 totale e addirittura sette doppi falli. (Oasport.it)