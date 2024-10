Tennis, il Six Kings Slam 2024 in onda anche sui canali Sky Sport (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Six Kings Slam 2024, il nuovo, prestigioso e ricco torneo d’esibizione che si terrà in Arabia Saudita la prossima settimana, andrà in onda anche sui canali Sky. L’emittente in una nota ufficiale fa infatti sapere che l’evento sarà visibile in tutti i Paesi del Gruppo Sky: Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera. In Italia, il grande evento – che vedrà protagonisti Sinner, Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Rune e Nadal – godrà della copertura televisiva di Sky Sport Tennis e potenzialmente degli altri canali Sky Sport con una copertura di altissimo livello, editoriale e tecnologico. Torna il racconto attento della super squadra di giornalisti e talent, con studi live sempre più all’avanguardia. In streaming il torneo – che sarà il penultimo per Rafa Nadal prima del ritiro in Coppa Davis – sarà visibile sia su NOW che su DAZN. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Six, il nuovo, prestigioso e ricco torneo d’esibizione che si terrà in Arabia Saudita la prossima settimana, andrà insuiSky. L’emittente in una nota ufficiale fa infatti sapere che l’evento sarà visibile in tutti i Paesi del Gruppo Sky: Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera. In Italia, il grande evento – che vedrà protagonisti Sinner, Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Rune e Nadal – godrà della copertura televisiva di Skye potenzialmente degli altriSkycon una copertura di altissimo livello, editoriale e tecnologico. Torna il racconto attento della super squadra di giornalisti e talent, con studi live sempre più all’avanguardia. In streaming il torneo – che sarà il penultimo per Rafa Nadal prima del ritiro in Coppa Davis – sarà visibile sia su NOW che su DAZN.

