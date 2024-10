Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, Tavares sconfessa la linea del governo: “Noi pronti per transizione nel 2025, servono regole certe”. E chiede altri incentivi

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “Noi non chiediamo il rinvio della scadenza del, siamo. Abbiamo bisogno della stabilità dei regolamenti perché dobbiamo pianificare in anticipo. Ci serve un ambiente stabile e durevole”. Il numero uno diCarlostorna a ribadire anche in Parlamento qual è ladel gruppo. Unachela volontà deldi frenare laad auto meno inquinanti. “Abbiamo fatto i compiti a casa, abbiamo lavorato molto duramente per fare in modo che le vetture e i componenti che usiamo siano incon i requisiti fissati“, ha dettonell’audizione alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato sulla produzione automobilistica del gruppoin Italia.