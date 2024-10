Spari su basi Unifil in Libano, Israele avverte l’Onu: “Spostatevi a nord” (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Israele è concentrato sulla lotta contro Hezbollah e chiede alle forze dell'Unifil nel sud del Libano di spostarsi L'articolo Spari su basi Unifil in Libano, Israele avverte l’Onu: “Spostatevi a nord” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Spari su basi Unifil in Libano, Israele avverte l’Onu: “Spostatevi a nord” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) –è concentrato sulla lotta contro Hezbollah e chiede alle forze dell'nel sud deldi spostarsi L'articolosuin: “” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele si prepara a colpire l'Iran - pronto il piano. Ancora raid dell'Idf e morti in Libano - colpita ex scuola a Gaza - Nella telefonata chiesta con forza dal premier israeliano, che martedì ha addirittura bloccato la partenza di Gallant per Washington se prima non. . . L’ultima parola è affidata ad una riunione notturna del governo, ma l’esito sembra scontato: Benyamin Netanyahu e Yoav Galant potranno decidere come e quando attaccare. (Gazzettadelsud.it)

Attacco alle basi Onu in Libano - il portavoce Unifil : «Quello di Israele è un atto deliberato». Tajani : «Vogliamo le scuse del governo Netanyahu» - Non è concepibile che si spari un colpo di mortaio contro una base dell’Unifil, che sta lì in modo indipendente, neutrale, soltanto per garantire la pace», ha aggiunto Tajani. L’ambasciata israeliana a Roma ha provato a giustificarsi così: «Abbiamo raccomandato più volte ai soldati italiani di ritirare parte delle loro forze dall’area per ragioni di sicurezza, ma purtroppo la richiesta è stata ... (Open.online)

Spari su basi Unifil in Libano - Israele avverte l’Onu : “Spostatevi a nord” - Questa la raccomandazione arrivata poche ore dopo che il quartier generale della missione Onu e due basi italiane sono state raggiunte da colpi di armi da fuoco da parte dell'Idf, le forze di […] The post Spari su basi Unifil in Libano, Israele avverte l’Onu: “Spostatevi a nord” appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)