Ilnapolista.it - Spalletti snobba di nuovo Politano: convocato Zaniolo al posto di Pellegrini contro l’Israele

La Nazionale italiana di Luciano Spalletti ieri ha pareggiato 2-2 contro il Belgio. Il match è stato macchiato dall'espulsione di Lorenzo Pellegrini, che stamani è tornato a Trigoria, visto che non potrà disputare la gara di lunedì. Il ct ha deciso di convocare Nicolò Zaniolo al suo posto, lasciando a casa, ancora una volta, il suo ex calciatore ai tempi del Napoli Matteo Politano. Ha preferito dunque puntare su un giocatore da poco rientrato da diversi infortuni.