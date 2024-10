Semina il panico fra commercianti e ristoratori di Viareggio: smascherato l’autore di furti e rapine (Di venerdì 11 ottobre 2024) Viareggio, 11 ottobre 2024 – Durante l’estate ha messo a segno una serie di furti e rapine, Seminando il panico fra i commercianti e i ristoratori di Viareggio e della marina di Torre del Lago. Nove gli assalti. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le prove e le tracce raccolte dagli agenti della polizia scientifica hanno permesso di dare un nome e un volto all’autore dei colpi. Si tratta di un tunisino di 43 anni con alle spalle una sfilza di arresti e denunce. E proprio per un altro furto era stato arrestato dalle forze dell’ordine e condotto in carcere a Pisa. Lanazione.it - Semina il panico fra commercianti e ristoratori di Viareggio: smascherato l’autore di furti e rapine Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – Durante l’estate ha messo a segno una serie dindo ilfra ie idie della marina di Torre del Lago. Nove gli assalti. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le prove e le tracce raccolte dagli agenti della polizia scientifica hanno permesso di dare un nome e un volto aldei colpi. Si tratta di un tunisino di 43 anni con alle spalle una sfilza di arresti e denunce. E proprio per un altro furto era stato arrestato dalle forze dell’ordine e condotto in carcere a Pisa.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Semina il panico fra commercianti e ristoratori di Viareggio: smascherato l’autore di furti e rapine - Viareggio, 11 ottobre 2024 – Durante l’estate ha messo a segno una serie di furti e rapine, seminando il panico fra i commercianti e i ristoratori di Viareggio e della marina di Torre del Lago. Nove g ... (lanazione.it)

Don Bosco, rissa con coltelli e spranghe: gang di latinos aggredisce più volte i commercianti bengalesi: due feriti - Notte di paura a ridosso di via Tuscolana. Il primo assalto perché i titolari del mini market non volevano vendere alcolici ai teppisti. Il secondo ancora per vendetta. La notte precedente un Suv ha t ... (roma.corriere.it)

Giugliano, la banda del buco scava: due edifici a rischio crollo - Riapre via Colonne ma chiudono via Antimo Panico e corso Campano. È caos in centro. Da martedì si è resa necessaria la chiusura di due arterie a seguito del rischio ... (ilmattino.it)