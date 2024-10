Scontro sui rifugi felini: "Pochi fondi e difficoltà. Dal Comune zero aiuto" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ancora una protesta verso l’amministrazione, da parte delle associazioni "Stregatti Signa" e "Angeli con la Coda". "Da tempo, chiediamo disperatamente un aiuto per affrontare l’emergenza felina – dicono - richiedendo semplicemente una stanza da adibire allo stallo dei gatti. Il Comune? Ci ignora. Ogni richiesta cade nel vuoto, sostituita da un lungo e logorante elenco di scuse. Una pratica ormai ben rodata che sembra quasi una tattica per prendere tempo. Ma il tempo è un lusso che gli animali non possono permettersi. In campagna elettorale i gatti sono stati usati per fare foto accanto ai candidati, ma una volta finite le elezioni sono statiignorati. Ci troviamo a svolgere un lavoro che dovrebbe essere del Comune, che è tenuto a incaricare un gestore delle colonie feline che, nonostante sia stato previsto dal 2022, sembraun miraggio. Lanazione.it - Scontro sui rifugi felini: "Pochi fondi e difficoltà. Dal Comune zero aiuto" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ancora una protesta verso l’amministrazione, da parte delle associazioni "Stregatti Signa" e "Angeli con la Coda". "Da tempo, chiediamo disperatamente unper affrontare l’emergenza felina – dicono - richiedendo semplicemente una stanza da adibire allo stallo dei gatti. Il? Ci ignora. Ogni richiesta cade nel vuoto, sostituita da un lungo e logorante elenco di scuse. Una pratica ormai ben rodata che sembra quasi una tattica per prendere tempo. Ma il tempo è un lusso che gli animali non possono permettersi. In campagna elettorale i gatti sono stati usati per fare foto accanto ai candidati, ma una volta finite le elezioni sono statiignorati. Ci troviamo a svolgere un lavoro che dovrebbe essere del, che è tenuto a incaricare un gestore delle colonie feline che, nonostante sia stato previsto dal 2022, sembraun miraggio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Autoscontro in casa Stellantis: i concessionari contro Tavares su elettrico ed emissioni - I rivenditori europei di Stellantis – la casa automobilistica proprietaria di marchi come Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Citroen, Peugeot e Jeep – hanno inviato una lettera alla Commissione europea per ... (startmag.it)

Scontro in viale Garibaldi, coinvolti uno scooter e due auto - Incidente in viale Garibaldi. Poco prima delle ore 20, per cause ancora in corso di accertamento, sono venuti in collisione tre mezzi. Si tratta di due auto, un Suv e una utilitaria, e di uno scooter ... (trcgiornale.it)

Carambola in centro, coinvolte quattro auto - Uno scontro tra due auto in pieno centro ha provocato una carambola che ha coinvolto altri due mezzi a bordo strada. È successo nel primo pomeriggio di oggi in viale XXI Aprile, lungo la circonvallazi ... (latinaoggi.eu)