Sarah Paulson vuole entrare a far parte dell'universo cinematografico de La rivincita delle bionde (Di venerdì 11 ottobre 2024) La star Sarah Paulson ha espresso il desiderio di recitare in una commedia, in particolare vorrebbe recitare nei nuovi film de La rivincita delle bionde. Sembra che Sarah Paulson voglia dedicarsi a un genere diverso rispetto a quello in cui si è principalmente cimentata finora, infatti l'attrice ha recentemente espresso il desiderio di recitare nell'universo cinematografico della commedia La rivincita delle bionde. In particolare, durante la virale The Puppy Interview di Buzz, la Paulson ha dichiarato che vorrebbe interpretare il ruolo della professoressa Stromwell, già interpretato dalla sua compagna Holland Taylor nel film del 2001. La Paulson e Taylor stanno insieme dal 2015. "Vorrei recitare ne La rivincita delle bionde, mi piacerebbe interpretare quell'insegnante. È iconica!", ha detto l'attrice. American Horror Story: Roanoke, Sarah Paulson: Movieplayer.it - Sarah Paulson vuole entrare a far parte dell'universo cinematografico de La rivincita delle bionde Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La starha espresso il desiderio di recitare in una commedia, in particolare vorrebbe recitare nei nuovi film de La. Sembra chevoglia dedicarsi a un genere diverso rispetto a quello in cui si è principalmente cimentata finora, infatti l'attrice ha recentemente espresso il desiderio di recitare nell'a commedia La. In particolare, durante la virale The Puppy Interview di Buzz, laha dichiarato che vorrebbe interpretare il ruoloa professoressa Stromwell, già interpretato dalla sua compagna Holland Taylor nel film del 2001. Lae Taylor stanno insieme dal 2015. "Vorrei recitare ne La, mi piacerebbe interpretare quell'insegnante. È iconica!", ha detto l'attrice. American Horror Story: Roanoke,

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Hold Your Breath : recensione dell’horror con Sarah Paulson - Risultano, inoltre, di buona sostanza anche le prove delle giovanissime Amiah Miller e Alona Jane Robbins nei ruoli delle due figlie. La specialista Sarah Paulson (una vita nel cast di American Horror Story) è brava ad offrire la giusta gamma di emozioni, evidenziando quelle che possono essere paure e conseguenze di situazioni vissute al limite. (Universalmovies.it)

Hold Your Breath : i registi raccontano le origini dell’Uomo Grigio nell’horror con Sarah Paulson - Hold Your Breath: i registi raccontano le origini dell’Uomo Grigio nell’horror con Sarah Paulson I registi di Hold Your Breath Will Joines e Karrie Crouse affrontano le origini dell’Uomo Grigio nel loro nuovo film thriller. Sebbene l’ambiguità sull’Uomo Grigio sia una parte fondamentale della narrazione e del declino di Margaret, sembra anche aver dato vita a un film che non soddisfa ... (Cinefilos.it)

Hold Your Breath : recensione dell’horror Disney+ con Sarah Paulson - Amiah Miller, infatti, si distingue per la sua bravura nei panni della figlia maggiore, che cerca con tenerezza di comprendere e salvare la madre. È ciò che accade a Margaret Bellum, interpretata dalla pluripremiata Sarah Paulson, la severa tanto quanto instabile mater familias al centro del profondo e angosciante thriller psicologico Hold Your Breath, diretto da Karrie Crouse e Will Joines e ... (Cinefilos.it)