Quotidiano.net - Rock dal mondo perduto. The Cure: la musica è ancora dolore e necessità

(Di venerdì 11 ottobre 2024) "Non credo che ci sia stato un vero inizio ufficiale per questo album perché è andato avanti e indietro nella mia vita per molto tempo" aveva scritto Robert Smith il mese nell’account Instagram deiufficializzando l’uscita di Songs of a Lost World (Canzoni di un) 14° capitolo di una discografia varata nel 1979 dal sempiterno Three imaginary boys. Il primo da 16 anni a questa parte. "Se ho un rimpianto è quello di aver anticipato qualcosa al riguardo nel 2019, perché non avrei dovuto farlo" s’era rammaricato il frontman dalle labbra rosso sangue e la chioma scarmigliata. "Avevamo appena iniziato a realizzarlo. Ci sono stati diversi momenti in cui ho pensato “Credo che faremo un nuovo album“ poi sono accadute altre cose e l’idea è stata rimandata".