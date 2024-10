Lanazione.it - Ripensarsi da anziani nella città. A Firenze 'La forza degli anni'

(Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 - Daniela, dalla cittadina di Rufina, aiuta con altre amiche persone incontrate in Congo, Vito ha soccorso gli immigrati in mare a Lampedusa, Vanda partecipa alla conduzione della Misericordia di Rifredi. Con il convegno 'La', che la Comunità di Sant'Egidio promuove in collaborazione con l'arcidiocesi venerdì pomeriggio 11 ottobre, alle 17, e sabato mattina 12 ottobre 2024, dalle 10,Basilica di San Lorenzo, gliprendono direttamente la parola in tre panel di confronto. Il primo, venerdì pomeriggio, moderato da Marina Ferletti, attinge alla sapienza dei Salmi per orientarsi nel nostro tempo, a partire da un versetto del salmo 62: "Non confidateviolenza, non illudetevi della rapina; alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore".