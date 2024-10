Calciomercato.it - Ribaltone in panchina, nuova occasione per Rudi Garcia dopo Napoli

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Le ultime news di mercato riguardano i tanti allenatori in bilico in Serie A e all’estero. Nel valzer delle panchine è pronto a tornare in giocoha voglia di rimettersi in gioco a 60 anni. La sua ultima avventura innon è finita nel migliore dei modi. Appena dodici giornate di Serie A alla guida del, con sei vittorie, tre pareggi e tre sconfitte prima dell’esonero.(foto Ansa) – Calciomercato.itEreditata da Spalletti la squadra campione d’Italia, il tecnico francese non è riuscito a dare la sua impronta di gioco e il presidente De Laurentiis ha deciso di rimpiazzarlo prima con Mazzarri e poi con Calzona. Con scarsi risultati.