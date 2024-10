Ilfattoquotidiano.it - “Renzi mente spudoratamente” e l’ex premier querela il portavoce di La Russa. Musolino conferma: “Mi ha chiesto di passare a Fdi”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La vicenda della senatrice di Italia Viva Dafnee del presunto tentativo del presidente del Senato Ignazio Ladi portarla dentro la maggioranza di centrodestra finirà in tribunale. In particolare il leader del partito Matteovuol portare davanti al giudice civile ildi La, Emiliano Arrigo, per alcune dichiarazioni di ieri che l’ufficio stampa deldefinisce “false e diffamatorie“. Secondo il racconto di Iv Laavrebbe agito soprattutto in vista della votazione per il quindicesimo giudice della Corte costituzionale, per il quale ruolo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni vorrebbe il suo attuale consigliere giuridico a Palazzo Chigi Francesco Saverio Marini, che è anche l’autore della riforma sulato.