Rapina choc in villa. Coppia di anziani picchiata e derubata. Bottino di 4mila euro (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tutta Maltignano è sotto choc per quanto accaduto nella serata di mercoledì in via Sacconi. Mercoledì sera, intorno alle 20 e 30, una Coppia di anziani è stata brutalmente aggredita da due malviventi mascherati. I banditi, con il volto coperto da passamontagna, hanno fatto irruzione nell’abitazione in cui i due novantunenni risiedono, isolata rispetto al centro abitato, sfondando la porta d’ingresso proprio mentre la Coppia stava cenando. Secondo le prime ricostruzioni, i due delinquenti sembrano aver agito con un piano ben definito, come se fossero a conoscenza della presenza di una somma di denaro all’interno della casa. Questo particolare rende ancor più complesse le indagini condotte dai carabinieri di Ascoli e Folignano, intervenuti prontamente sul posto dopo che l’uomo, nonostante le percosse subite, è riuscito a dare l’allarme. Ilrestodelcarlino.it - Rapina choc in villa. Coppia di anziani picchiata e derubata. Bottino di 4mila euro Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tutta Maltignano è sottoper quanto accaduto nella serata di mercoledì in via Sacconi. Mercoledì sera, intorno alle 20 e 30, unadiè stata brutalmente aggredita da due malviventi mascherati. I banditi, con il volto coperto da passamontagna, hanno fatto irruzione nell’abitazione in cui i due novantunenni risiedono, isolata rispetto al centro abitato, sfondando la porta d’ingresso proprio mentre lastava cenando. Secondo le prime ricostruzioni, i due delinquenti sembrano aver agito con un piano ben definito, come se fossero a conoscenza della presenza di una somma di denaro all’interno della casa. Questo particolare rende ancor più complesse le indagini condotte dai carabinieri di Ascoli e Folignano, intervenuti prontamente sul posto dopo che l’uomo, nonostante le percosse subite, è riuscito a dare l’allarme.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Assurdo - è da cacciare”. Grande Fratello - scoppia il caso su Clayton : gesto choc in casa - Deuncia social ufficiale da parte del pubblico del Grande Fratello, che sta protestando contro una decisione presa dalla produzione e che riguarda Clayton Norcross. Dunque, potrebbe scoppiare una vera e propria bufera totale sul Grande Fratello a causa del comportamento di Clayton. L'articolo “Assurdo, è da cacciare”. (Caffeinamagazine.it)

“Cacciate all’istante”. Grande Fratello - caso scoppiato dopo il video choc : “Roba da vergogna” - “Una vera donna non lo fa”. Grande Fratello, scoppia il caso su Beatrice: critiche a non finire “Ha detto che non viene più”. Il crollo al Grande Fratello, Signorini in suo aiuto: l’applauso del pubblico L'articolo “Cacciate all’istante”. Non ci sono conferme sul fatto che Pamela e Ilaria stessero effettivamente parlando della Clemente, quindi è bene prendere queste accuse con cautela. (Tuttivip.it)

Coppia trovata morta in casa a Caselle in Pittari vicino Salerno - deceduti da giorni : scoperta choc del figlio - Tragedia a Caselle in Pittari, in provincia di Salerno: coppia morta in casa, i due erano lì da giorni. A scoprire il decesso, il figlio: ecco cos'è successo. (Notizie.virgilio.it)