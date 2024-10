Rafael Nadal, il matador con la racchetta (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – E’ stato uno dei protagonisti indiscussi del tennis mondiale per oltre due decenni. A 38 anni ha annunciato il ritiro il campione spagnolo Rafael Nadal, uno degli interpreti più grandi di sempre come dimostra il suo palmares costellato di successi: 22 titoli dello Slam, 92 in totale in singolare. Rafael Nadal, il matador con la racchetta seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . .com - Rafael Nadal, il matador con la racchetta Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – E’ stato uno dei protagonisti indiscussi del tennis mondiale per oltre due decenni. A 38 anni ha annunciato il ritiro il campione spagnolo, uno degli interpreti più grandi di sempre come dimostra il suo palmares costellato di successi: 22 titoli dello Slam, 92 in totale in singolare., ilcon laseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Rafael Nadal annuncia il ritiro dal tennis : “Tutto quello che ho vissuto è stato un sogno diventato realtà” - E’ un cerchio che si chiude perchè una delle mie prime gioie è stata la finale di Siviglia del 2004. E poi la mia famiglia, che è tutto per me. Non sono stato in grado di giocare senza problemi. La notizia arriva in un momento in cui il tennis si sta preparando per una nuova generazione di atleti, ma il segno lasciato da Nadal sarà difficile da eguagliare. (Napolipiu.com)

Rafael Nadal annuncia il ritiro : ecco quanto ha guadagnato in carriera - soldi e montepremi - Già, perché tra contratti con i vari brand e altre somme derivanti da ulteriori fonti di guadagno, le cifre guadagnate per il suo status di tennista si avvicinano ai 250 milioni di euro, anche se si tratta ovviamente di stime non ufficiali. E tutti meritati. Titoli sul campo, sì, ma non solo, perché per un tennista che ha vinto così tanto, va di pari passo, ci sono da considerare anche i ... (Sportface.it)

Rafael Nadal si ritira - Federer : “Ho sempre sperato che questo giorno non arrivasse mai” - . Non mancano i ringraziamenti anche di Matteo Berrettini, che scrive “Leyenda!”, del profilo ufficiale di Wimbledon “Grazie per tutto Rafa” e di quello del “suo” Roland Garros, che commenta “King”. Ci hai regalato i momenti e i ricordi più incredibili, grazie di tutto!”. The post Rafael Nadal si ritira, Federer: “Ho sempre sperato che questo giorno non arrivasse mai” appeared first on ... (Sportface.it)