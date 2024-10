Quartieri in Comune, la sindaca Foronchi e la giunta incontrano i residenti di Torconca e Macanno (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prosegue il ciclo di incontri sul territorio “Quartieri in Comune”. I prossimi due appuntamenti in programma sono martedì 15 e mercoledì 16 ottobre. Martedì la sindaca Franca Foronchi e la giunta incontreranno i residenti del quartiere Torconca al bar Euro, alle ore 21, mentre mercoledì si torna Riminitoday.it - Quartieri in Comune, la sindaca Foronchi e la giunta incontrano i residenti di Torconca e Macanno Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prosegue il ciclo di incontri sul territorio “in”. I prossimi due appuntamenti in programma sono martedì 15 e mercoledì 16 ottobre. Martedì laFrancae laincontreranno idel quartiereal bar Euro, alle ore 21, mentre mercoledì si torna

