Perfetti con i look casual sorprendenti con quelli più eleganti da sera sono l’accessorio senza tempo da comprare ora

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tra tutte le scarpe per la stagione fredda, quelle che vincono in fatto di allure rock e ribelledubbio gli stivali biker. Ovvero quei boots di pelle dalla punta squadrata e dal tacco largo adorati creati per i motociclisti. Le loro caratteristiche peculiari? Dettagli in metallo come anelli, borchie e cinghie originariamente progettati per rendere più resistenti all’usura i punti in contatto con i pedali delle marce e dell’accensione delle moto, oltre che per proteggere piede, caviglia e gamba in caso di incidenti. Sulle passerelle dell’autunno inverno 2024/25 questo aspetto tecnico viene mantenuto per il suo impatto estetico. Qua la priorità viene data ai pellami pregiati, alla silhouette e a piccoli dettagli moda.