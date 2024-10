Percassi: "In Italia ci sono stadi bruttissimi. Sul decreto crescita..." (Di venerdì 11 ottobre 2024) L`amministratore delegato dell`Atalanta, Luca Percassi ha parlato a margine del Festival dello Sport, che si sta tenendo a Trento, e ha fatto Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) L`amministratore delegato dell`Atalanta, Lucaha parlato a margine del Festival dello Sport, che si sta tenendo a Trento, e ha fatto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Percassi: "In Italia ci sono stadi bruttissimi. Sul decreto crescita..." - L`amministratore delegato dell`Atalanta, Luca Percassi ha parlato a margine del Festival dello Sport, che si sta tenendo a Trento, e ha fatto il punto sulla situazione. (calciomercato.com)

Firenze, apertura di Starbucks in Via del Corso - Firenze accoglie il suo quinto store Starbucks. Il negozio aprirà domani, sabato 12 ottobre, al pubblico in partnership con Percassi, licenziatario unico del brand in Italia con la creazione di 26 ... (055firenze.it)

Luca Percassi: “Spesso lo stadio non rispecchia il valore della città. A Bergamo sì” - “In Europa vediamo città bruttissime e stadi bellissimi, in Italia è il contrario. Per questo siamo orgogliosi del Gewiss Stadium: essere considerati un modello per questo è un onore”. Parola di Luca ... (calcioatalanta.it)