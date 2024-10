Opera, la sindaca Barbara Barbieri si dimette: in arrivo il Commissario prefettizio (Di venerdì 11 ottobre 2024) Opera, 11 ottobre 2024 - Dopo una lunga crisi iniziata a gennaio la sindaca Barbara Barbrieri costretta alle dimisioni. "Nonostante la volontà di rilanciare le molte attività e opere di cui questa città ha necessità, a seguito delle dimissioni del 25 settembre di una quota significativa della maggioranza e dell'impossibilità di ricostituire il Consiglio Comunale, ci siamo visti costretti a inviare le nostre dimissioni per il bene di Opera." Queste le prime parole della sindaca di Opera Barbara Barbieri nell'annunciare le sue dimissioni e quelle della sua squadra: Luca Cartellio, Laura De Biasio, Emilio Guastamacchia, Paolo Piffer, Vanna Ravazzoli, Marinella Setti e Alessandro Virgilio. Da oggi il Consiglio comunale è da considerarsi sciolto. La fase successiva è demandata dalla legge alla Prefettura. Ilgiorno.it - Opera, la sindaca Barbara Barbieri si dimette: in arrivo il Commissario prefettizio Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 - Dopo una lunga crisi iniziata a gennaio laBarbrieri costretta alle dimisioni. "Nonostante la volontà di rilanciare le molte attività e opere di cui questa città ha necessità, a seguito delle dimissioni del 25 settembre di una quota significativa della maggioranza e dell'impossibilità di ricostituire il Consiglio Comunale, ci siamo visti costretti a inviare le nostre dimissioni per il bene di." Queste le prime parole delladinell'annunciare le sue dimissioni e quelle della sua squadra: Luca Cartellio, Laura De Biasio, Emilio Guastamacchia, Paolo Piffer, Vanna Ravazzoli, Marinella Setti e Alessandro Virgilio. Da oggi il Consiglio comunale è da considerarsi sciolto. La fase successiva è demandata dalla legge alla Prefettura.

