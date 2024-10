Nuovi retroscena sulla vita privata di Chiara Ferragni e Silvio Campara: parlano le amiche (Di venerdì 11 ottobre 2024) La storia tra Fedez e Chiara Ferragni continua a far parlare, trasformandosi in una vicenda lunga e complessa che ricorda le soap più celebri. Nelle ultime ore sono emersi Nuovi dettagli sul presunto nuovo amore dell’influencer, con voci alimentate dalle stesse amiche della Ferragni. Dopo la separazione dal rapper, Fedez ha trascorso un’estate movimentata, tra L'articolo Nuovi retroscena sulla vita privata di Chiara Ferragni e Silvio Campara: parlano le amiche Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La storia tra Fedez econtinua a far parlare, trasformandosi in una vicenda lunga e complessa che ricorda le soap più celebri. Nelle ultime ore sono emersidettagli sul presunto nuovo amore dell’influencer, con voci alimentate dalle stessedella. Dopo la separazione dal rapper, Fedez ha trascorso un’estate movimentata, tra L'articolodile

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiara Ferragni : nuovi retroscena sul flirt segreto con Silvio - Dalla loro storia d’amore sono nati i loro due figli di 5 e 2 anni. Cosa sta accadendo tra Chiara e Silvio? Leggi anche Grande Fratello, Jessica e la confessione hot su un gieffino Ecco cosa è emerso Il settimanale Oggi conferma: “chiara sarebbe innamorata come un’adolescente alla prima cotta”. Dal settimanale si legge: “Ci sono accordi legali da prendere con la sua ex” e non solo anche a causa ... (361magazine.com)

Fedez svela nuovi dettagli sulla separazione da Chiara Ferragni : il messaggio della mamma di lei - Sembra che anche la mamma di Chiara Ferragni, Maria Di Guardo, abbia voluto lanciare un messaggio dopo le tracce musicali scritte da Fedez in cui fa riferimento proprio alla fine del matrimonio con l’influencer cremonese. Un passaggio che ha scosso la comunità internauta, la quale era abituata a vedere quel matrimonio come una favola. (Anticipazionitv.it)

“Dopo il parto…”. Neonati sepolti - nuovi dettagli choc dalla casa degli orrori : Chiara lo ha fatto dopo la nascita dei bimbi - Il bambino è infatti nato vivo, aveva respirato, e sarebbe morto per choc emorragico da recisione del cordone ombelicale “in assenza di un’adeguata costrizione meccanica dei vasi ombelicali”, dice il procuratore. La seconda, invece, al 7 agosto scorso in assoluta solitudine nella taverna della casa, dove dormiva, “con taglio del cordone ombelicale mediante uso di forbici trovate in cucina, al ... (Caffeinamagazine.it)