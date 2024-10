Nobel per la Pace, assegnato a organizzazione giapponese Nihon Hidankyo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Comitato norvegese per il Nobel ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la Pace 2024 all’organizzazione giapponese Nihon Hidankyo. Si tratta dell’associazione dei sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, nota anche come Hibakusha. Il premio è stato assegnato “per i suoi sforzi per realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e per aver dimostrato attraverso la testimonianza dei sopravvissuti che le armi nucleari non devono mai più essere utilizzate”. Lapresse.it - Nobel per la Pace, assegnato a organizzazione giapponese Nihon Hidankyo Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Comitato norvegese per ilha deciso di assegnare il Premioper la2024 all’. Si tratta dell’associazione dei sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, nota anche come Hibakusha. Il premio è stato“per i suoi sforzi per realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e per aver dimostrato attraverso la testimonianza dei sopravvissuti che le armi nucleari non devono mai più essere utilizzate”.

