Nelle acque genovesi va in scena la 69ª Regata Antiche Repubbliche Marinare (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si svolgerà a Genova domenica 13 ottobre la 69ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Nelle acque del canale di calma di Genova Prà si sfideranno le barche di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia. Il programma prevede il Corteo storico delle quattro Repubbliche Marinare (inizio ore Pisatoday.it - Nelle acque genovesi va in scena la 69ª Regata Antiche Repubbliche Marinare Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si svolgerà a Genova domenica 13 ottobre la 69ª edizione delladelledel canale di calma di Genova Prà si sfideranno le barche di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia. Il programma prevede il Corteo storico delle quattro(inizio ore

Repubbliche Marinare - tutte le informazioni per seguire Pisa sulle acque di Genova - La città vincitrice si aggiudicherà il trofeo in oro e argento realizzato dalla scuola orafa fiorentina, che verrà rimesso in palio in occasione della regata successiva. 00). Allenatore: Alessandro Simoncini. Il programma prevede una serie di eventi che culmineranno domenica 13 ottobre con la sfida remiera nel canale di calma di Prà, tra i quattro equipaggi in rappresentanza di ciascuna delle ... (Lanazione.it)