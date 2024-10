Iodonna.it - Nella seconda stagione la famiglia De Santis deve fronteggiare le attività criminali degli Straziota e il clan Palmisano, da stasera su Canale 5

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Giuseppe Zeno e Simona Cavallari tornano a indossare i panni del pescatore Antonio Dee della moglie Teresa in Storia di unaperbene 2. La serie, diretta da Stefano Reali, è tratta dai romanzi di Rosa Ventrella, editi da Newton Compton.prima puntata, in ondaalle 21.35 su5, le vicende riprendono dove si erano interrotte nell’ultimo episodio della prima. I Desono in attesa della nascita del primo nipote, frutto dell’amore in stile “Romeo e Giulietta” tra la figlia Maria e Michele, il figliomalavitosa che controlla il traffico di droga a Bari Vecchia.