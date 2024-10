Mostra collettiva "Transcending Earth" (Di venerdĂŹ 11 ottobre 2024) Rosai Art e Zuecca Projects sono lieti di presentare a Firenze, in concomitanza con la 33esima edizione di BIAF - Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, la Mostra collettiva Transcending Earth.La Mostra, a cura di Balthazar Piero Rosai e Alessandro Possati, riunisce le opere di sei Firenzetoday.it - Mostra collettiva "Transcending Earth" Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di venerdĂŹ 11 ottobre 2024) Rosai Art e Zuecca Projects sono lieti di presentare a Firenze, in concomitanza con la 33esima edizione di BIAF - Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, la.La, a cura di Balthazar Piero Rosai e Alessandro Possati, riunisce le opere di sei

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂš recenti.

Firenze - alle Oblate la mostra collettiva internazionale ‘Letteratura in acquerello’ - La letteratura di viaggio si è andata affermando soprattutto negli ultimi due secoli, ma può vantare radici antiche. La mostra. E raccontare, attraverso pennellate e colori, l’idea di viaggio che le parole di un libro possono suscitare. ‘Letteratura in acquerello. Il progetto è ospitato nel complesso architettonico trecentesco in cui ha sede la Biblioteca delle Oblate, proponendo una mostra ... (Lanazione.it)

Mostra collettiva 'Vedo il mare'. Arti visive e presentazioni letterarie - Dall’8 e fino al 17 ottobre prossimo presso la Domus Mazziniana, con ingresso da Via Massimo D’Azeglio n. 14, è possibile visitare la mostra collettiva “Vedo il mare”, che raccoglie opere di un gruppo di artisti riuniti intorno al cartello ArteArnoStudio, per impulso di Enrico Serraglini. La... (Pisatoday.it)

Mostra collettiva di arte contemporanea di 20 artisti internazionali - Dal 2 al 15 ottobre 2024 all’interno del prestigioso spazio MADE4ART, situato nel cuore del quartiere Brera a Milano, si svolgerà la straordinaria esposizione collettiva voluta fortemente da PitturiAmo e MADE4ART e inserita all’interno del progetto EsponiAmo, un’iniziativa volta a promuovere... (Milanotoday.it)