Milan, Thiaw: da titolare a quarta scelta in difesa. Quale futuro lo attende? (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milan, Malick Thiaw è sparito dai radar della difesa. Da titolare con Pioli a quarta scelta di Fonseca. Quale futuro lo attende? L'analisi Pianetamilan.it - Milan, Thiaw: da titolare a quarta scelta in difesa. Quale futuro lo attende? Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), Malickè sparito dai radar della. Dacon Pioli adi Fonseca.lo? L'analisi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Verso Inter-Milan - il LIVE : Fonseca si gioca tutto - Thiaw recuperato Inzaghi si affida a Lautaro - Duplantis e Salvini presenti a San Siro - Una giornata speciale, decisiva, che può modificare l`andamento del futuro delle due squadre. Sono ore concitate in questo secondo giorno d`autunno,... (Calciomercato.com)

Derby Inter-Milan - Thiaw convocato e a disposizione di Fonseca - Malick Thiaw ha recuperato per il derby Inter-Milan, partita della 5^ giornata della Serie A 2024-2025. Non gioca dalla prima giornata. (Pianetamilan.it)

Verso Inter-Milan - Malick Thiaw torna in gruppo. Le condizioni - Infatti il difensore tedesco classe 2001, Malick Thiaw, è tornato ad allenarsi in parte con il gruppo dopo il problema fisico che lo aveva tenuto fuori nelle ultime partite. Non è da escludere una convocazione del giocatore in vista della sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi. . L'articolo Verso Inter-Milan, Malick Thiaw torna in gruppo. (Dailymilan.it)