Meteo allerta maltempo in Veneto ed Emilia Romagna Quanto durerà

Domani, sabato 12 ottobre, scatta l'allerta Meteo in Emilia Romagna e Veneto. La Protezione civile ha emesso un bollettino che segnala un rischio idraulico per alcune zone già colpite nei giorni scorsi da forti piogge e allagamenti. Nonostante il maltempo stia lentamente lasciando l'Italia, fiumi ingrossati e terreni saturi continuano a preoccupare. In Veneto, la situazione è particolarmente critica, tanto che è stata dichiarata un'allerta arancione per le zone del Basso Brenta-Bacchiglione, Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige. Rischio esondazioni anche in Emilia Romagna, dove l'allerta gialla interessa la Pianura Modenese.

