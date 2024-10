Manovra, per le pmi serve un fisco a misura di sviluppo (Di venerdì 11 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo fondamentale nell’economia italiana, e per questo chiedono un sistema fiscale che non ostacoli il loro sviluppo. Ne ha parlato Cristian Camisa, presidente di Confapi, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Manovra, per le pmi serve un fisco a misura di sviluppo Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo fondamentale nell’economia italiana, e per questo chiedono un sistema fiscale che non ostacoli il loro. Ne ha parlato Cristian Camisa, presidente di Confapi, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Airbank presenta Green4Future, accanto alle aziende per la sostenibilità - Piacenza, 11 ott. (askanews) - In prima linea al fianco dei clienti, per accompagnarli nel loro percorso di sviluppo sostenibile. L'impegno è di Airbank, azienda specializzata nel settore dell'antinqu ... (quotidiano.net)

Mg Zs: come va il nuovo Suv full hybrid da 192 Cv e prezzo accessibile - Con la seconda generazione il popolare Suv compatto di Casa Mg introduce un propulsore full-hybrid, si affina nell'estetica ed aggiorna la propria dotazione tecnologica. Ecco come è fatto e come va su ... (gazzetta.it)

Rinnovo di Vlahovic: Giuntoli ha un piano per prolungare il contratto di uno o due anni - E' sempre al centro dell'attenzione, sia quando segna gol importanti e impossibili sia quando li sbaglia o fa una fatica tremenda a gestire lo sviluppo della manovra voluta da Thiago Motta. Dusan ... (sportmediaset.mediaset.it)