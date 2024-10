LIVE Olimpia Milano-Parigi 32-26, Eurolega basket in DIRETTA: Mirotic e compagni provano a scappare (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33-37 Anche Sy si isceive alla partita con una tripla: +4 per gli ospiti! 33-34 Side step clamoroso di Hifi, in vantaggio Parigi. Dall’altra parte arriva il fallo in attacco di un negativo Mc Cormack. 33-31 Ora l’attacco di Messina fa enorme fatica. Dimitrijevic deve sparare una mattonata allo scadere dei 24 secondi. 33-31 Ancora Malcolm! Break di 5-0 del numero 1 e arriva il time out immediato di Milano! 33-28 Bella penetrazione di Malcolm. Ora Milano fa fatica in attacco. 33-26 1/2 di Shields, che continua ad avere le polveri bagnate. Siamo negli ultimi quattro minuti del secondo quarto. 32-26 Momento di basket con tanti errori. Shields si prende un fallo ma non segna: solo due liberi per lui. Arriva il time out di Parigi. Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Parigi 32-26, Eurolega basket in DIRETTA: Mirotic e compagni provano a scappare Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33-37 Anche Sy si isceive alla partita con una tripla: +4 per gli ospiti! 33-34 Side step clamoroso di Hifi, in vantaggio. Dall’altra parte arriva il fallo in attacco di un negativo Mc Cormack. 33-31 Ora l’attacco di Messina fa enorme fatica. Dimitrijevic deve sparare una mattonata allo scadere dei 24 secondi. 33-31 Ancora Malcolm! Break di 5-0 del numero 1 e arriva il time out immediato di! 33-28 Bella penetrazione di Malcolm. Orafa fatica in attacco. 33-26 1/2 di Shields, che continua ad avere le polveri bagnate. Siamo negli ultimi quattro minuti del secondo quarto. 32-26 Momento dicon tanti errori. Shields si prende un fallo ma non segna: solo due liberi per lui. Arriva il time out di

