Le Spring in terra umbra Ferretti | Sono fiducioso

Dopo la vittoria all'esordio in regular season nella sfida del Palatagliate contro Golfo, il Green Le Mura Spring scende domani alle 18 sul parquet di Umbertide. Una lunga trasferta contro il roster umbro che arriva dalla sconfitta contro Pielle Livorno per 77-49, con il match già in mano alle labroniche nel primo quarto che si è chiuso sul 21-9 alla prima sirena. Per quanto riguarda Umbertide ci sarà da prestare massima attenzione alla principale bocca di fuoco, Benedetta Cenci, autrice nella gara di Livorno di ben venticinque punti (sette liberi, tre da due e quattro da tre) in 36:41 di utilizzo, ma anche Giulia Braccagni, sempre insidiosa nella costruzione e nel pitturato. Il Green Le Mura Lucca arriva a questo appuntamento forte del bel successo casalingo, che sicuramente ha permesso alle ragazze biancorosse di affrontare questa settimana nel miglior modo possibile.

