Le altre di C, deferimento Taranto: il Tfn rinvia tutto al 5 novembre (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoBisognerà attendere ancora quasi un mese per conoscere il destino del Taranto in merito alla possibile penalizzazione in classifica. Il Tribunale Federale Nazionale, infatti, ha preso tempo in attesa di acquisire la copia dell’accordo di natura economica tra la società pugliese e il tesserato Mauro Semprini. Oggetto dell’indagine è l’incentivo all’esodo corrisposto al calciatore e sul quale vuole vederci chiaro il Tfn. Solo dopo sarà possibile emettere la sentenza che riguarda anche i pagamenti avvenuti in ritardo da parte del club jonico. Voci di corridoio parlano di una possibile penalizzazione di 4 punti. Anteprima24.it - Le altre di C, deferimento Taranto: il Tfn rinvia tutto al 5 novembre Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoBisognerà attendere ancora quasi un mese per conoscere il destino delin merito alla possibile penalizzazione in classifica. Il Tribunale Federale Nazionale, infatti, ha preso tempo in attesa di acquisire la copia dell’accordo di natura economica tra la società pugliese e il tesserato Mauro Semprini. Oggetto dell’indagine è l’incentivo all’esodo corrisposto al calciatore e sul quale vuole vederci chiaro il Tfn. Solo dopo sarà possibile emettere la sentenza che riguarda anche i pagamenti avvenuti in ritardo da parte del club jonico. Voci di corridoio parlano di una possibile penalizzazione di 4 punti.

