Lanazione.it - “La radiodiffusione nello sport" è il titolo del convegno promosso dal Panathlon Club di Arezzo

(Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – "La" è ildeldaldiinsieme al Museo dei Mezzi di Comunicazione con il patrocinio del comune die del Coni toscano che si terrà mercoledì 16 ottobre, adall'Auditorium "Aldo Ducci" di via Ricasoli. L'evento è stato presentato dal presidente deldiMario Fruganti e dalla direttrice del MUMEC Valentina Casi. Presenti anche l'asessore allodel Comune di, Federico Scapecchi e il delegato provinciale del Coni, Alberto Melis. Fruganti: "Sarà una giornata di rilievo uella di mercoledì prossimo. La radio che proprio in questi giorni ha compiuto 100 anni ha rappresentato molto anche a livelloivo. Restano indelebili Tutto il calcio minuto per minuto, le radiocronache di Giro d'Italia e Tour de France ma anche altri avvenimenti.