Kim Jones lascia Fendi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo quattro anni di intensa collaborazione, Kim Jones e Fendi si separano. Il designer britannico, che ricopriva il ruolo di direttore artistico dell'haute couture, del prêt-à-porter e delle collezioni di pellicce femminili della maison romana, continuerà invece il suo lavoro come direttore artistico delle collezioni uomo di Dior a Parigi. L'annuncio della sua uscita da Fendi è arrivato con una dichiarazione ufficiale da parte della LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, società madre del brand, diffusa venerdì sera. "Kim Jones ha dato un contributo significativo all'eredità creativa del marchio, integrando perfettamente la sua estetica moderna e interculturale con la tradizione storica di Fendi", si legge nella dichiarazione congiunta.

