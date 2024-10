Juventus, Koopmeiners in dubbio per queste partite: le condizioni del trequartista olandese (Di venerdì 11 ottobre 2024) Teun rischia di saltare due big match, complicando I piani di Thiago Motta. Ecco le ultime sull’ex Atalanta Teun Koopmeiners, trequartista della Juventus, è in forte dubbio per le gare contro Stoccarda e Inter. La frattura alla costola, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, potrebbe essere più di un semplice problema. Oltre a saltare sicuramente la Calcionews24.com - Juventus, Koopmeiners in dubbio per queste partite: le condizioni del trequartista olandese Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Teun rischia di saltare due big match, complicando I piani di Thiago Motta. Ecco le ultime sull’ex Atalanta Teundella, è in forteper le gare contro Stoccarda e Inter. La frattura alla costola, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, potrebbe essere più di un semplice problema. Oltre a saltare sicuramente la

