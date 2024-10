Irene Grandi: 30 anni di carriera, un tour e un nuovo singolo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il percorso di Irene Grandi si arricchisce di nuovi capitoli. La cantante quest’anno spegnerà le prime 30 candeline della sua brillante carriera, che ha deciso di festeggiare con un nuovo tour che andrà in scena nel corso dell’inverno. Nel frattempo, pubblica un nuovo singolo. Irene Grandi anticipa il suo ritorno sul palco con l’uscita di un nuovo singolo, che si aggiunge al nuovo percorso inaugurato qualche mese fa con l’uscita di Fiera di me, una canzone celebrativa che invita all’accettazione di sé. Sulla stessa scia, l’artista prosegue quindi la nuova fase della sua carriera, che la porterà nuovamente a brillare. Irene Grandi festeggia così 30 anni di carriera, foto Ansa – VelvetMagEra il 1994 quando Irene Grandi ha fatto breccia nel cuore del grande pubblico con i suoi brani Fuori e T.V.B. Velvetmag.it - Irene Grandi: 30 anni di carriera, un tour e un nuovo singolo Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il percorso disi arricchisce di nuovi capitoli. La cantante quest’anno spegnerà le prime 30 candeline della sua brillante, che ha deciso di festeggiare con unche andrà in scena nel corso dell’inverno. Nel frattempo, pubblica unanticipa il suo ritorno sul palco con l’uscita di un, che si aggiunge alpercorso inaugurato qualche mese fa con l’uscita di Fiera di me, una canzone celebrativa che invita all’accettazione di sé. Sulla stessa scia, l’artista prosegue quindi la nuova fase della sua, che la porterà nuovamente a brillare.festeggia così 30di, foto Ansa – VelvetMagEra il 1994 quandoha fatto breccia nel cuore del grande pubblico con i suoi brani Fuori e T.V.B.

