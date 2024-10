Investita mentre attraversa la strada: grave una ragazza (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pedone investito mentre attraversa la strada: ragazza 19enne in Rianimazione. Una ragazza di 19 anni, di Foggia, è ricoverata in prognosi riservata in rianimazione dopo essere stata Investita Quotidianodipuglia.it - Investita mentre attraversa la strada: grave una ragazza Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pedone investitola19enne in Rianimazione. Unadi 19 anni, di Foggia, è ricoverata in prognosi riservata in rianimazione dopo essere stata

Padova - ragazza di 12 anni investita da un treno merci : è gravissima. L’incidente all’altezza di un passaggio a livello - L’incidente L’impatto è avvenuto intorno alle 14 e 30 in via Friburgo, alla periferia nord di Padova. A incidente avvenuto il macchinista ha subito fermato la marcia e ha chiamato i soccorritori. Secondo una ricostruzione ancora da confermare, la giovane faceva parte di un gruppetto di coetanei che, come lei, hanno attraversato i binari poco prima dell’arrivo del treno. (Open.online)

Padova - ragazza di 12 anni investita da un treno merci : è gravissima. L'incidente all'altezza di un passaggio a livello - A incidente avvenuto il macchinista ha subito fermato la marcia e ha chiamato i soccorritori. L'incidente L'impatto è avvenuto intorno alle 14 e 30 in via Friburgo, alla periferia nord di Padova. Secondo una ricostruzione ancora da confermare, la giovane faceva parte di un gruppetto di coetanei che, come lei, hanno attraversato i binari poco prima dell'arrivo del treno.

Ragazza investita due volte sulla A4 : le mancava poco per tornare a casa - Ancora poche decine di metri e avrebbe raggiunto l'uscita del casello di Rovato, poi pochi chilometri per tornare a casa, a Chiari: non è andata così, perché la povera Sadri Bochra, 24 anni, è morta martedì sera sull'autostrada A4, travolta e investita per due volte in pochi attimi da due furgoni. (Bresciatoday.it)