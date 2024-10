Ilrestodelcarlino.it - Il Mar si riunisce per schierarsi sulle prossime elezioni

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Si tiene domani alle 15, al centro convegni Hubo di via Cavalcavia a Cesena, il comitato regionale del Mar, Movimento per l’Autonomia della Romagna, nato nel 1990 per promuovere la creazione della Regione Romagna. Il comitato di sabato arriva in un momento politicamente importante e delicato, sottolinea il Mar – alla vigilia di un’elezione regionale in cui il tema della Romagna è decisamente più attenzionato e forte che in passato. Per questo, il momento assembleare, guidato dal presidente Giovanni Poggiali, oltre a una doverosa commemorazione dell’avvocato Riccardo Chiesa, socio storico recentemente scomparso, mette in luce in una nota il Mar, potrebbe dare vita a una posizione politica condivisa e significativa rispetto alle imminenti consultazioni elettorali.