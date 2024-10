I paesi del Golfo e il futuro del Levante. Il bivio di domani secondo Cristiano (Di venerdì 11 ottobre 2024) Esiste un’area geografica che oggi è articolata in tre Stati: Libano, Siria, Iraq. Non è l’unica dove tutto può sembrare nero. In questa area si possono temere scenari peggiori di quello presente e certamente non è ancora l’ora dei piani di pace, purtroppo. Questo è il tempo del dolore, che non sembra avere limiti, un dolore che sembra inghiottire tutto. Ma l’ora dei piani di pace dovrà arrivare, o certamente bisogna sperarlo, senza speranza infatti si seguiterebbe solo a morire. Dunque si deve ritenere che al di là dell’oggi a questo decisivo segmento di mondo arabo levantino serva cercare la speranza. Formiche.net - I paesi del Golfo e il futuro del Levante. Il bivio di domani secondo Cristiano Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Esiste un’area geografica che oggi è articolata in tre Stati: Libano, Siria, Iraq. Non è l’unica dove tutto può sembrare nero. In questa area si possono temere scenari peggiori di quello presente e certamente non è ancora l’ora dei piani di pace, purtroppo. Questo è il tempo del dolore, che non sembra avere limiti, un dolore che sembra inghiottire tutto. Ma l’ora dei piani di pace dovrà arrivare, o certamente bisogna sperarlo, senza speranza infatti si seguiterebbe solo a morire. Dunque si deve ritenere che al di là dell’oggi a questo decisivo segmento di mondo arabo levantino serva cercare la speranza.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cari Usa - non userete le nostre basi. Il ruggito del coniglio dei Paesi del Golfo - Arabia Saudita, Bahrein, Emirati e Qatar dicono che non permetteranno agli Usa di usare le basi contro l'Iran. Ma in realtà... The post Cari Usa, non userete le nostre basi. Il ruggito del coniglio dei Paesi del Golfo appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

Israele-Iran - il dilemma dei Paesi del Golfo Persico : da che parte stare? - Articolo completo: Israele-Iran, il dilemma dei Paesi del Golfo Persico: da che parte stare? dal blog Lettera43 . Il silenzio dei leader del Golfo sull’attacco dell’Iran a Israele L’Iran non condivide un metro di frontiera con Israele. E ora lo scontro diretto è davvero dietro l’angolo. La pioggia di missili che in due ondate l’Iran ha lanciato su Israele, facendo pochissimi danni e causando ... (Lettera43.it)